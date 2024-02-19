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Канада хочет привлечь Китай к борьбе Запада против хуситов

Глава МИД Канады Жоли призвала Китай помочь Западу бороться с хуситами

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Edgar Su/Reuters

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о необходимости для Китая сыграть свою роль в борьбе Запада против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), поскольку это в интересах самого Пекина. Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters.

По ее словам, на встрече в рамках Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Канады сообщила министру иностранных дел Китая Ван И, что Пекину необходимо «помочь повлиять на хуситов, чтобы сохранить Красное море открытым».

«Это в интересах Китая как экспортера», — подчеркнула Жоли в интервью.

До этого Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO) сообщал, что у побережья Йемена произошло новое нападение на судно.

По имеющимся данным, инцидент произошел в 35 морских милях у югу от порта Моха. Капитан сообщил о взрыве в непосредственной близости от судна, что привело к его повреждению. По данному факту проводится расследование.

Ранее в Китае заявили, что отношения с Россией помогают глобальной стабильности в мире.

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