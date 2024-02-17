В Китае заявили, что отношения с Россией помогают глобальной стабильности в мире

Отношения, складывающиеся между Китаем и Россией, отвечают взаимным интересам двух стран и способствуют стратегической стабильности в мире. Такое мнение выразил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РИА Новости.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Ван И отметил, что отношения с Россией как с крупнейшим соседом Китая не нацелены не третьи стороны и строятся на принципах неприсоединения к блокам и отказа от конфронтации.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Об участии в ней объявили около 50 глав государств и правительств, а также порядка 100 министров.

17 февраля глава МИД Британии обратился к Китаю, чтобы Пекин надавил на Иран и хуситов. Переговоры глав МИД двух стран Дэвида Кэмерона и Ван И прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В тот же день Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал отменить санкции против Китая.

Ранее в НАТО признали отсутствие непосредственной военной угрозы для стран альянса.