Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в договорах Украины с Францией и Германией о гарантиях безопасности «нет ни слова о безопасности», а сами официальные документы «слабее выглядят», чем аналогичный договор между Киевом и Лондоном. Об этом политолог сообщил в своем видеоблоге.

«У нас тут (на Украине. — Прим. ред.) сейчас рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности!» — подчеркнул Бортник.

Он отметил, что подписанные лидерами стран договоры нельзя рассматривать в качестве полноценных официальных документов, поскольку они не были ратифицированы парламентами.

До этого Бортник сообщал, что США, Великобритания, Франция и Германия могут провоцировать протесты украинской оппозиции, подрывать международную поддержку Владимира Зеленского и прекращать с ним встречи. Он заключил, что если эти страны когда-либо решат, что Зеленскому больше не нужно быть президентом, то они воспользуются вопросом его легитимности и раздавят его.

Ранее политолог назвал дату критического момента для Украины.