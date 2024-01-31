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Политолог назвал дату критического момента для Украины

Политолог Бортник заявил, что критический момент на Украине будет через полгода

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Gleb Garanich/Reuters

Украина столкнется с критическим моментом через шесть месяцев, если не получит американскую военную помощь, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Политолог в интервью YouTube-каналу «Да это так» отметил, что уровень западной поддержки падает, а ситуация на фронте осложняется.

Эксперт предупредил, что без главным образом американской поддержки российские войска продвигаются и ситуация на фронте для ВСУ будет ухудшаться.

«Критический момент — шесть месяцев где-то, если не будет совсем американской военной помощи. А это означает то, что нам придется системно отступать», — отметил Бортник.

При этом американские власти заявляют, что их средства на поддержку Украины исчерпались в конце прошлого года и пока конгресс не утвердит новые ассигнования, они не могут продолжать поставки оружия и боеприпасов.

Республиканская оппозиция в конгрессе увязывает утверждение президентского запроса на $61 млрд для Киева с проведением масштабной миграционной реформы.

До этого британское издание The Economist пришло к выводу, что если президент Владимир Зеленский не уволит главкома ВСУ Валерия Залужного, то это будет выглядеть слабостью, а если отставка все же состоится, то это подорвет доверие к руководству.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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