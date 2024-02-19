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В Уганде заявили, что Запад фактически шантажирует африканские страны

МИД: Уганда приветствует поиск альтернативы SWIFT для противостояния шантажу

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Reuters

Уганда приветствует поиск альтернативы платежной системе SWIFT, чтобы противостоять шантажу и политизации финансовых расчетов со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго в интервью РИА Новости.

Запад, по его словам, фактически шантажирует страны Африки тем, что им могут отключить платежные системы, если они не согласятся с их политическим курсом.

Он считает, что такого рода санкции могут быть наложены из-за связей какого-либо африканского государства с Россией.

Альтернатива существующему SWIFT — это нечто желанное, ее нужно изучить, чтобы иметь варианты, подчеркнул он.

Глава МИД Уганды добавил, что альтернатива SWIFT необходима, чтобы «в случае шантажа, политизации финансовых операций имелись варианты».

До этого сообщалось, что Турция и Россия обсудили альтернативы SWIFT в платежах. Источник РИА Новости заявил, что раз Россия уже ведет финансовые операции по этой системе с некоторыми странами, есть возможности для ее применения и в Турции.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.

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