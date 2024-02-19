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Путин объяснил, почему СВО не началась раньше

Путин: РФ надеялась на порядочность партнеров, поэтому СВО не началась раньше

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kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала военную операцию по защите Донбасса раньше, так как ошибочно полагала, что партнеры будут соблюдать Минские соглашения. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми», — сказал Путин в интервью.

Российский лидер отметил, что Москва поняла «истинное положение дел» лишь когда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд признали, что отказываются выполнять договоренности.

По словам Путина, если бы не позиция западных стран, конфликт с Украиной прекратился бы 1,5 года назад.

15 февраля Путин заявил, что причиной начала СВО на Украине стал отказ Киева от выполнения Минских соглашений.

Ранее Путин обвинил лидеров Запада в извращении его слов о причинах начала СВО.

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Операция на Украине
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