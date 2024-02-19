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Норвегия выступит финансовым посредником между Палестиной и Израилем

Норвегия выступит посредником таможенных переводов между Палестиной и Израилем

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Depositphotos

Норвегия станет посредником между Израилем и Палестиной в вопросе переводов таможенных доходов анклава, часть которых заморозило еврейское государство. В МИД королевства отметили, что стороны уже согласовали механизм перевода средств, сообщает ТАСС.

«Норвегия содействует заключению соглашения, которое позволит Палестинской администрации получать таможенные доходы, которые Израиль собирает от ее имени», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Норвегии.

Как отмечается, схема переводов таможенных доходов анклава позволит предотвратить финансовый крах Палестины.

16 февраля Израиль отверг международное давление по вопросу мирного урегулирования с палестинцами.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге анклава обернется катастрофой.

Ранее МИД Египта обвинил ХАМАС в расколе Палестины.

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