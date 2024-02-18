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Байдена призвали дать интервью российскому журналисту

Депутат Госдумы Шеремет призвал Байдена дать интервью журналисту Киселеву

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не должен медлить и согласиться на интервью с российским журналистом Дмитрием Киселевым, который является гендиректором медиагруппы »Россия сегодня». Такое мнение в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью. Уверен, что решение Байдена будет тестом на демократию для всей политической системы США», — сказал Шеремет.

18 февраля Дмитрий Киселев в ходе программы «Вести недели» сообщил, что направил запрос на интервью с Джо Байденом.

На прошлой неделе Владимир Путин дал большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Журналиста приняли в Кремле. Президент прочитал Карлсону почти получасовую лекцию об истории России и Украины, а также ответил на ряд вопросов, касающихся в том числе специальной военной операции (СВО) на Украине. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал причину ажиотажа вокруг его интервью Такеру Карлсону.

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