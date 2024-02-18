Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины

Армения не является союзником Российской Федерации по вопросу Украины. Об этом на встрече с представителями армянской диаспоры Германии заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России», — сказал он.

Он отметил, что это «искренняя позиция» Еревана.

«Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ», — добавил премьер.

В сентябре 2023 года Пашинян заявил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине.

В том же месяце он говорил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. По словам Пашиняна, позиция по отношению к этому конфликту напрямую влияет на все взаимоотношения Еревана, поэтому его восприятие вызывает обеспокоенность.

Ранее Армения и Украина обсудили активизацию сотрудничества.