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Премьер-министр Эстонии заявила, что не боится решения МВД РФ объявить ее в розыск

Премьер Эстонии Каллас сообщила, что не боится решения МВД России о ее розыске

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что не боится решения МВД РФ объявить ее в розыск. Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters.

«Этот шаг призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла», — сказала она.

Каллас добавила, что в подобное решение ее не удивило и не напугало. Она также связала произошедшее со слухами о том, что она может заменить Жозепа Борреля на посту представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

13 февраля стало известно, что МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас высказалась о необходимости продолжить работу над законом о демонтаже советских памятников, который в 2023 году заблокировал президент страны Алар Карис.

Ранее МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за розыска Каи Каллас.

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