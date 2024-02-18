Венгерский политолог и руководитель Геополитической мастерской научно-учебного центра «Коллегия Матьяша Корвина» Аттила Демко заявил, что Россия усиливается и усиливает свою армию, несмотря на западные санкции и внешнее давление. Об этом пишет газета Magyar Nemzet.

По словам Демко, на фоне усиления России Украина продолжает слабеть.

Политолог пояснил, что Москве удалось сконцентрироваться на Авдееском направлении, стянуть туда достаточное количество сил и подготовить резервы для непредвиденных ситуаций.

«Россия усиливается, Украина слабеет... Российские операции, начатые в конце прошлого года, не увенчались успехом для более масштабного окружения [украинских войск], но они изменили тактику. Теперь они создали небольшой котел и смогли добиться успеха», — отметил Демко.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявлял, что ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не сумеют избежать поражения.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.