Фон дер Ляйен решила идти на второй срок во главе ЕК

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«65-летняя Урсула фон дер Ляйен решила вновь выдвигаться на пост председателя Еврокомиссии. Она занимает его с 2019 года», — говорится в публикации.

До этого фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Следующий состав Еврокомиссии приступит к своей работе с ноября 2024 года.

Также немецкое издание Welt am Sonntag писало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц помешал своей соотечественнице, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выдвинуться кандидатом на пост генсека НАТО.

Изначально рассмотреть кандидатуру фон дер Ляйен предложил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.