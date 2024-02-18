Египет подаст ноту в Международный суд ООН из-за действий Израиля

Египет направит в Международный суд ООН ноту из-за действий Израиля в Палестине. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на высокопоставленный источник.

«Египет подаст ноту в Международный суд ООН по поводу израильских действий на оккупированных территориях», — сказал источник.

По его словам, египетская сторона представит доводы 21 февраля.

На этой неделе суд ООН постановил, что ситуация с Рафахом на юге сектора Газа не требует новых мер против Израиля, к которым призывала Южно-Африканская Республика.

В конце января Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого решения Международного суда ООН заявил, что еврейское государство делает для защиты граждан от палестинского движения ХАМАС, соблюдая международное право.

Ранее Египет представил план окончания войны в секторе Газа.