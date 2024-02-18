Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ван И рассказал Кулебе о позиции Китая по урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Ван И: Китай придерживается политического решения конфликта на Украине

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Китайская Народная Республика выступает за политическое урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата из Китая, Пекин «придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продает летальное оружие» в зону конфликта и его сторонам.

Как заявили в пресс-службе, Ван И изложил Кулебе принципиальную позицию КНР по украинскому вопросу.

До этого постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить «подливать масло в огонь» поставками вооружений украинской армии и начать переговоры с Москвой.

Он подчеркнул, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.

Ранее в Китае рассказали, как Путин принимает решения по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами