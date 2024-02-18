Ван И рассказал Кулебе о позиции Китая по урегулированию конфликта на Украине

Китайская Народная Республика выступает за политическое урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата из Китая, Пекин «придерживается политического решения острых проблем, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности для личной выгоды и не продает летальное оружие» в зону конфликта и его сторонам.

Как заявили в пресс-службе, Ван И изложил Кулебе принципиальную позицию КНР по украинскому вопросу.

До этого постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить «подливать масло в огонь» поставками вооружений украинской армии и начать переговоры с Москвой.

Он подчеркнул, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.

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