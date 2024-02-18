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В Израиле утвердили резолюцию насчет Палестины

Израиль утвердил резолюцию, отвергающую «диктат» по признанию Палестины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра.

В резолюции, выдвинутой премьером Израиля Биньямином Нетаньяху говорится, что еврейское государство «категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами». Согласно документу, Израиль будет и дальше «выступать против одностороннего признания палестинского государства».

«Такое признание после резни 7 октября стало бы огромной наградой для беспрецедентного акта терроризма и предотвратило бы любое мирное урегулирование (палестино-израильского противостояния) в будущем», — сказано в резолюции.

Как отмечается в документе, израильская и палестинские стороны будут проводить прямые переговоры по урегулированию, «насколько оно достижимо». При этом речь идет о переговорах «без предварительных условий».

До этого Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военные действия в секторе Газа до достижения всех обозначенных целей войны.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

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