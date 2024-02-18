Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения

Президент России Владимир Путин рассказал, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. Фрагмент интервью российского лидера опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я тогда еще когда подписывал эти соглашения, я про себя думал: а как же мы уговорим людей, которые на Донбассе живут, пойти на эти соглашения», — сказал Путин.

До этого российский президент заявил, что Москва защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН, поскольку Минские соглашения не работали.

Путин также отмечал, что одни из триггеров для начала операции послужили постоянные атаки на Луганскую народную республику и Донецкую народную республику, которые, как он отметил, не признавались Россией восемь лет, и которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Глава государства также обвинил лидеров западных стран в искажении и перекручивании его высказываний о причинах начала спецоперации на Украине.

Ранее Россия созвала заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений.