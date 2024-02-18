Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения

Путин заявил, что думал, как уговорить Донбасс пойти на Минские соглашения

close
100%
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию Минских соглашений. Фрагмент интервью российского лидера опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я тогда еще когда подписывал эти соглашения, я про себя думал: а как же мы уговорим людей, которые на Донбассе живут, пойти на эти соглашения», — сказал Путин.

До этого российский президент заявил, что Москва защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН, поскольку Минские соглашения не работали.

Путин также отмечал, что одни из триггеров для начала операции послужили постоянные атаки на Луганскую народную республику и Донецкую народную республику, которые, как он отметил, не признавались Россией восемь лет, и которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Глава государства также обвинил лидеров западных стран в искажении и перекручивании его высказываний о причинах начала спецоперации на Украине.

Ранее Россия созвала заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами