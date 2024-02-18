Медведев: ядерные державы никогда не проигрывали войны за защиту Отечества

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил свой тезис о том, что ядерная держава не может проиграть в войне. Соответствующий пост политик опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, после его заявления «англо-американские выкормыши» стали писать, что даже Соединенные Штаты проигрывали в войнах, что, на взгляд политика является ложью. Он пояснил, что в своем суждении имел в виду не захватнические войны, а те, в которых страна вынуждена защищать свою землю, людей и ценности.

«Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали», — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза также объяснил, чем обернутся попытки Запада вернуть Россию в границы 1991 года. По его словам, в этом случае РФ ударит стратегическим арсеналом по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

До этого Медведев высказался о претензиях Японии на Курильские острова, заявив, что Россия может разместить на них новое оружие.

Ранее Медведев выразил уверенность в возникновении нового конфликта с Украиной.