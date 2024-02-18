В офисе Зеленского призвали пригласить Украину в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече членов международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины в очередной раз призвал к скорейшему приглашению Киева в НАТО. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности руководитель офиса президента Андрей Ермак совместно с Генеральным секретарем НАТО в 2009–2014 годах Андерсом Фогом Расмуссеном провел встречу международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины», — сказано в сообщении.

В ходе встречи Ермак заявил, что «Украина нуждается в НАТО, однако альянсу также необходима Украина, и как можно скорее». По мнению главы офиса украинского лидера, приглашение Украины стало бы сигналом решимости со стороны союзников по НАТО. Ермак также обратил внимание на необходимости «предоставить Украине достаточно вооружения и амуниции».

В начале февраля Ермак во время телефонного разговора с советником канцлера ФРГ по внешней политике и политике безопасности Йенсом Плетнером заявлял, что Евросоюз должен поторопиться с военной помощью Киеву.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни ранее назвал опасным немедленное вступление Украины в НАТО. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также отметил, что Киев не сможет присоединиться к альянсу, пока продолжается его конфликт с Москвой.

18 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала европейские государства передать Украине ненужное вооружение. По ее мнению, в ближайшей перспективе нужно передать Украине то, что она попросит, а в долгосрочной перспективе принять республику в Европейский союз и НАТО.

Ранее Зеленский обсудил с сенатом США поставки вооружения на Украину.