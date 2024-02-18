В Раде назвали социальные льготы советским наследием

Председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил в интервью изданию Укринформ, что социальные льготы являются пережитком советского прошлого.

По информации издания, депутат выразил сожаление по поводу того, что Украина названа в конституции социальным государством. Социальные льготы, как пережиток советского прошлого, необходимо сократить, считает Наталуха.

«Это советское наследие. Оно запечатлелось в конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина — это социальное государство», — поделился депутат.

Он добавил, что в условиях дефицита бюджета и сокращения помощи от западных союзников Киев будет пересматривать объем социальных льгот. По его мнению, новая более сбалансированная система должна учитывать современные реалии, а не реалии 1980-1990 гг.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко говорил, что после Авдеевки Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».