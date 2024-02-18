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Путин назвал самого надежного энергопартнера России

Путин назвал Турцию самым надежным энергопартнером России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал Турцию самым надежным энергопартнером РФ. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

По словам российского президента, на фоне частичного отказа Германии от российского топлива Турция показала себя как самый надежный энергетический партнер России.

«Самые надежные партнеры оказались турки. Вот, через «Турецкий поток» [газ поступает в Европу]», — пояснил Путин.

До этого эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказывал, что больше всего от остановки транзита российского газа через Украину пострадают страны центральной, западной и северо-западной Европы.

15 февраля в ЕС заявили, что не продлят контракт на транзит российского газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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