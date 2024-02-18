Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский народ сильно изменился из-за пропаганды Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние 10 лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии», — поделился глава региона.

Сальдо отметил, что невозможно «предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком». Чиновник подчеркнул, что большие массы людей просто деградировали.

До этого Сальдо говорил, что с солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены.

Он считает, что у пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) «спадает пелена с глаз»: они видят, что русские заботятся о раненых и содержат пленных в человеческих условиях.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.