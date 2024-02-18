Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области рассказали, как изменился украинский народ

Сальдо: украинский народ сильно изменился из-за пропаганды Киева

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский народ сильно изменился из-за пропаганды Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние 10 лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии», — поделился глава региона.

Сальдо отметил, что невозможно «предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком». Чиновник подчеркнул, что большие массы людей просто деградировали.

До этого Сальдо говорил, что с солдатами украинской армии, попавшими в плен, происходят сильные перемены.

Он считает, что у пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) «спадает пелена с глаз»: они видят, что русские заботятся о раненых и содержат пленных в человеческих условиях.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами