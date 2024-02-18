Стало известно, когда истребители F-16 могут появиться на Украине

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июне 2024 года, сообщает издание Foreign Policy.

«Думаю, в июне мы увидим их на Украине», – цитирует FP министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Такую же точку зрения высказал анонимный европейский чиновник, беседовавший с изданием.

«Украинские власти рассчитывают, что до конца финансового года в США (который заканчивается в сентябре. – прим. ред) обучение на истребителях пройдут 12 пилотов», – говорится в тексте.

До этого секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране готовят инфраструктуру для истребителей F-16.

«Партнеры предоставляют нам максимальную помощь. Не будем говорить, где именно и какая инфраструктура, но это комплексная работа, все идет по графику и по плану», — поделился Данилов.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что истребители F-16 для Украины будут поставляться с ракетами дальностью 300-500 км.

Не уточняется, о каких именно ракетах идет речь, так как F-16 являются платформой для широкого спектра вооружений.

Ранее в России оценили планы Украины купить у Турции новейшие истребители.