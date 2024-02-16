В России оценили планы Украины купить у Турции новейшие истребители

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил сомнения, что Турция действительно планирует продать Киеву новейшие истребители KAAN, о чем заявлял посол Украины в Анкаре в Анкаре Василий Боднар. В беседе с «Лентой.Ru» сенатор не исключил, что информация может быть украинским фейком.

«Я сторонник того, чтобы такую информацию сначала проверить, потому что не исключено, что это очередной какой-то фейк, придуманный украинцами — «талантливыми» изобретателями новостей», — заявил Карасин.

В то же время он подчеркнул, что если заявленная сделка между Турцией и Украиной состоится, то Москва «будет реагировать негативно» на подобное развитие событий.

До этого посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что Киев планирует купить у Турции истребители пятого поколения Kaan. Посол считает, что истребитель Kaan сможет конкурировать с американскими боевыми самолетами нового поколения F-35 и F-22.

Истребитель Kaan создают в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». По предварительным расчетам, в 2028 году начнется его серийное производство. Власти также заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и может заменить стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Ранее производитель БПЛА Bayraktar начал строить завод под Киевом.