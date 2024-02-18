США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией ядерного оружия в космосе. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным издания, Блинкен в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что лидеры Китая и Индии Си Цзиньпин и Нарендра Моди должны отговорить Россию от шага, «который может обернуться катастрофой».

На встрече с министрами иностранных дел двух стран госсекретарь США подчеркнул, что «любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские».

17 февраля в американских СМИ появились сообщения, что западные страны заподозрили Россию в разработке ядерного космического оружия, способного вывести из строя большое количество коммерческих и правительственных спутников. Эксперты заявили, что такое оружие может уничтожить крупные группировки малых спутников, таких как Starlink.

Американский президент Джо Байден заявлял, что США получили информацию о технических возможностях РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе, но не видят таких намерений.

Ранее в Совфеде назвали «пугалкой» заявления США о ядерном оружии России в космосе.