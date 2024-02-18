Захарова высмеяла закурившего в прямом эфире Кулебу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, закурившего в эфире украинского новостного телемарафона. Своей реакцией дипломат поделилась в личном Telegram-канале.

«Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: «Мы Вас чуем». Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала Захарова.

17 февраля Кулеба после ответа на вопрос о будущих встречах киевской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности закурил сигару в прямом эфире, подумав, что в трансляции произошли перебои.

До этого глава украинского МИД посоветовал западным политикам представлять приближающихся к их домам российских солдат, чтобы быстрее искать деньги на поддержку Украины.

В этот же день Захарова заявила, что отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки произошел потому, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение умеют вести боевые действия только за большие деньги и только против мирных граждан.

Ранее стало известно, когда конгресс США вернется к вопросу о помощи Украине.