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В Китае уверены, что Германия и Франция не дадут Украине вступить в НАТО

Global Times: Франция и ФРГ не позволят Киеву вступить в НАТО

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Франция и Германия не позволят Украине присоединиться к НАТО в долгосрочной перспективе, считает военный обозреватель Сун Чжунпин. Своим мнением аналитик поделился с китайским изданием Global Times.

Чжунпин напомнил, что Украина подписала с ФРГ и Францией соглашения о безопасности. По его мнению, в скором времени аналогичные пакты с Киевом заключат и другие европейские страны, однако едва ли это приблизит Украину к вступлению в Североатлантический альянс.

«В долгосрочной перспективе эти страны также будут избегать прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО», — уверен эксперт.

С Сун Чжунпином согласился аналитик Цуй Хэн, по мнению которого, подписав соглашения, президент Украины Владимир Зеленский добился беспроигрышной ситуации для всех сторон, несмотря на то, что документы не содержат каких-либо действительно значимых положений.

До этого министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни назвал опасным немедленное вступление Украины в НАТО. А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что Киев не сможет присоединиться к альянсу, пока продолжается его конфликт с Москвой.

Ранее стали известны детали соглашения о «гарантиях безопасности» от ФРГ для Украины.

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