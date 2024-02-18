Маск признал ложь в США по украинскому вопросу

Предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что в США распространяют дезинформацию о ситуации на Украине. Об этом сказано в его комментарии под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X(бывшая Twitter).

Сакс счел, что конфликт на Украине основан на лжи. В качестве примера он привел заявление властей, что Украина выигрывает, хотя на самом деле это не так.

«Нам говорят, что конфликт делает НАТО сильнее, хотя на самом деле истощает <...>» — продолжил свою мысль автор поста.

Также Сакс обратил внимание, что Вашингтон отверг «многочисленные возможности» урегулировать украинский конфликт за столом переговоров.

«Точно», — подтвердил Маск.

До этого Маск одним словом высказался о роли Запада на Украине. «Правильно», — написал он в комментарии в соцсети X под постом канала Wall Street Silver.

Накануне до этого Маск предложил тестировать всех президентов США на умственные способности.

Ранее Илон Маск обвинил власти США в цензуре.