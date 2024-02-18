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Талибы* не поучаствуют во встрече ООН по Афганистану

Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

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Global Look Press

Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения «Талибан» (организация запрещена в России) заявило, что не примет участия в запланированной на воскресенье под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встрече в столице Катара - Дохе. Об этом сообщает «Интерфакс».

В заявлении отмечается, что участие Исламского Эмирата (правительства) во встрече признано невыгодным из-за отсутствия прогресса в этой области.

В документе подчеркивается, что правительство Афганистана последние 2,5 года продолжало усилия по укреплению политических, административных, экономических и социальных основ системы, а также безопасности. Талибы считают, что добились хорошего прогресса в отношениями со странами региона.

До этого независимые эксперты ООН выразили обеспокоенность после сообщений из Афганистана об арестах женщин за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением «Талибан».

Эксперты отметили важность соблюдения Кабулом международных обязательства в области прав человека, в том числе в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Ранее движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане.

*   организация запрещена в России
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