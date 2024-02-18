В США заявили о желании арабских стран наладить отношения с Израилем

Почти все арабские страны стремятся нормализацию отношений с Израилем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Почти каждая арабская страна хочет по-настоящему интегрировать Израиль в регион для нормализации отношений», — отметил он.

По словам Блинкена, этот процесс предполагает «гарантии безопасности». Госсекретарь США обратил внимание, что арабские страны «оживить» Палестинскую национальную администрацию, которая должна стать «более хорошим» партнером для израильских властей.

Он назвал «насущнее, чем когда-либо» переход к созданию палестинского государства, способного обеспечить безопасность Израиля. Глава американской дипломатии предрек, что это поможет сделать ближневосточный регион «более интегрированным».

Накануне премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани счел ситуацию на переговорах об освобождении израильских заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, не слишком обнадеживающей.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.