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Нетаньяху объяснил, когда войска закончат сражаться в Газе

Нетаньяху: Израиль продолжит сражаться в Газе до достижения всех целей войны

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим продолжит военные действия в секторе Газа до достижения всех обозначенных целей войны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военное давление Израиля работает, ЦАХАЛ достиг тех районов в секторе Газа, какие невозможно было представить.

Он подчеркнул, что Израиль будет сражаться до полной победы, включая действия в Рафахе после эвакуации мирного населения. Нетаньяху отметил, что те, кто отговаривают Иерусалим от это, «склоняют Израиль проиграть войну».

Премьер добавил, что любое урегулирование ближневосточного конфликта возможно только через прямые переговоры между сторонами без предварительных условий.

До этого стало известно, что президент Израиля Ицхак Герцог провел секретную встречу с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бен-Абдулрахманом Аль Тани на полях Мюнхенской конференции по безопасности. 

Осведомленные источники подтверждают, что израильский президент прибыл на конференцию с некоторыми из освобожденных заложников и членами их семей, что призвано подчеркнуть важность переговоров и дать им более глубокий контекст.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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