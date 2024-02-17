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Зеленский из Мюнхена провел переговоры с Байденом

Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на фронте

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на поле боя. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«На Мюнхенской конференции по безопасности поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя», — сообщил Зеленский.

Также украинский лидер выразил радость от того, что «может рассчитывать на полную поддержку американского президента». Он добавил, что они с Байденом договорились «поддерживать контакт».

Перед этим президент Украины встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Камалой Харрис, которая назвала американскую помощь Украине «источником гордости».

Также на мероприятии Зеленский сделал несколько противоречащих друг другу заявлений о победе Киева в конфликте с Россией. Сначала Зеленский заявил, что если Украина останется одна, то Россия уничтожит ее. Сразу после этого он заявил, что Украина способна победить сама.

Ранее Зеленский переложил на Запад вину в сдаче Авдеевки.

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