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Кулеба посоветовал Западу думать о приближении солдат РФ

Кулеба посоветовал Западу думать о солдатах РФ, чтобы быстрее искать деньги

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал западным политикам представлять приближающихся к их домам российских солдат, чтобы быстрее искать деньги на поддержку Украины. Данное заявление министр сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом <...> в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям», – сказал Кулеба, добавив, что взгляд на ситуацию под таким углом поможет западным политикам быстрее искать деньги.

Министр также заявил, что эпоха мира в Европе закончилась.

17 февраля во Франции обвинили президента страны Эммануэля Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

До этого вице-президент США Камала Харрис назвала американскую помощь Украине «источником гордости».

Ранее стало известно, когда конгресс США вернется к вопросу о помощи Украине.

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