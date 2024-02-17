Кулеба посоветовал Западу думать о приближении солдат РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал западным политикам представлять приближающихся к их домам российских солдат, чтобы быстрее искать деньги на поддержку Украины. Данное заявление министр сделал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом <...> в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям», – сказал Кулеба, добавив, что взгляд на ситуацию под таким углом поможет западным политикам быстрее искать деньги.

Министр также заявил, что эпоха мира в Европе закончилась.

17 февраля во Франции обвинили президента страны Эммануэля Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

До этого вице-президент США Камала Харрис назвала американскую помощь Украине «источником гордости».

Ранее стало известно, когда конгресс США вернется к вопросу о помощи Украине.