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Орбан заявил, что в Евросоюзе назрели перемены

Орбан: лидеры ЕС почти втянули европейские страны в конфликт на Украине

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза назрели перемены, так как политика ЕС далека от самих европейцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не был такого разрыва между политикой Брюсселя и интересами и волей европейцев», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что «в Брюсселе необходимы перемены». Он также отметил, что Брюссель необходимо «занять», чтобы разбавить число присутствующих там «брюссельцев» другими европейцами.

Также Орбан заявил, что Венгрия будет сопротивляться втягиванию в украинский конфликт и выступать против введения новых санкций в отношении России. По мнению премьер-министра, «стратегия Брюсселя в отношении Украины с треском провалилась»: лидеры ЕС едва не втянули входящие в союз страны в прямой военный конфликт. В отличие от них, Венгрия последовательно выступала за мирное урегулирование ситуации, отметил он.

Ранее посол России заявил об осложнении отношений с Венгрией из-за санкций.

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