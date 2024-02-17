Главы МИД G7 назвали условия разморозки российских активов

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) обязались удерживать замороженные российские активы, пока Москва не компенсирует Киеву нанесенный ущерб. Об этом говорится в заявлении министров по итогам встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«Они подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила», – следует из текста заявления.

Представители организации также обязались ужесточить санкции в отношении России и усилить борьбу с их обходом.

До этого сообщалось, что страны «Большой семерки» вместе с Францией намерены создать механизм возмещения ущерба, причиненного Украине в результате конфликта с Россией.

Также обсуждалась возможность применения заблокированных российских активов на сумму более $250 млрд под видом залога для финансирования восстановления Украины.

Ранее в Бельгии подвергли критике предложение G7 по замороженным активам РФ.