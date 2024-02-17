Главы МИД G7 пообещали ужесточить антироссийские санкции

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) обязались ужесточить санкции против Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни, которое он сделал на полях Мюнхенской конференции, сообщает ТАСС.

Представители дипломатических ведомств G7 также пообещали усилить контроль за ограничительными мерами, чтобы не допускать их обхода.

В заявлении G7 указано, что главы МИД высказали намерение продолжать активно сотрудничать с союзниками для обеспечения Украине военной, финансовой, политической, гуманитарной и экономической поддержки, а также помощи в развитии страны.

До этого сообщалось, что Франция вместе с другими странами «Большой семерки» (G7) намерена создать механизм возмещения ущерба, причиненного Украине в результате боевых действий.

Ранее в Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам РФ.