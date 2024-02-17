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G7 намерены удерживать замороженные российские активы

Главы МИД G7 заявили, что намерены удерживать замороженные российские активы

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Министры иностранных дел «Большой семерки» приняли решение удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока «Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Об этом сказал глава МИД Италии Антонио Таяни, передает ТАСС.

«Они (главы МИД G7. — «Газета.Ru») подтвердили свою решимость сохранять российские суверенные активы замороженными в своих юрисдикциях, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказал Таяни.

До этого глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри раскритиковала предложение «Большой семерки» (G7) пустить замороженные активы РФ на восстановление Украины, назвав это «непрямой конфискацией». В Euroclear заморожено около €191 млрд российских активов.

Также сообщалось, что страны Евросоюза и «Большой семерки» обсуждают возможность применения заблокированных российских активов на сумму более $250 млрд под видом залога для финансирования восстановления Украины.

Ранее сообщалось, сколько Euroclear заработала на замороженных активах России в 2023 году.

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