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Быть за столом или в меню: Блинкен прокомментировал систему международных отношений

Блинкен: если вы не за столом международной системы, то вы в меню

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Wolfgang Rattay/Reuters

В системе международных отношений у государств есть выбор: быть за столом или в меню. Такое фигуральное высказывание на Мюнхенской конференции по безопасности сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает «МК».

Так он прокомментировал вопрос о переменах в международной системе из-за соперничества США и Китая.

«Если вы не за столом международной системы, то вы в меню», — заявил Блинкен.

По его словам, на фоне соперничества с Китаем за влияние в мире Соединенные Штаты стремятся на добровольной основе привлекать к сотрудничеству разные страны.

17 февраля сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в Мюнхене обсудил с Блинкеном армяно-азербайджанский конфликт и вопросы развития сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном.

В тот же день глава МИД Китая Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отменить санкции против КНР.

Ранее в Китае заявили, что отношения с Россией помогают глобальной стабильности в мире.

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