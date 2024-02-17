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США передадут Эстонии конфискованные средства на восстановление Украины

США передадут Эстонии 484,9 тысячи конфискованных долларов для помощи Украине

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Alex Brandon/AP

Соединенные Штаты передадут Эстонии на восстановление Украины почти $484,9 тысячи, которые были конфискованы по делу о контрабанде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерства юстиции Эстонии и США подписали соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере $484,9 тысячи на восстановление сети электропередач Украины», — сказано в сообщении.

Речь идет о деньгах, полученных по делу о контрабанде, когда в Россию пытались продать шлифовальный станок, что запрещено без соответствующей лицензии.

До этого вице-президент США Камала Харрис назвала американскую помощь Украине «источником гордости». Об этом она сообщила на полях Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с украинскими президентом Владимиром Зеленским.

17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что другие страны должны стремиться больше тратить на защиту Украины.

Ранее стало известно, когда конгресс США вернется к вопросу о помощи Украине.

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