Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах заявили о неготовности Украины вступить в НАТО

Марк Рютте: Украина не сможет вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не станет членом НАТО, пока на ее территории не закончится военный конфликт. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте, пишет ТАСС.

«Плохая новость заключается в том, что, пока продолжается война, Украина не может стать членом НАТО», — сказал он.

Он отметил, что Украине нужно пройти путь из нескольких шагов для вступления в альянс. Именно поэтому европейские страны вместе с США «должны наладить работу с командой президента Украины Зеленского, чтобы изучить, какие возможны дальнейшие шаги».

До этого представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек заявил, что вступления Украины в НАТО на саммите альянса в июле 2024 года в Вашингтоне не ожидается.

При этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что конфликт на Украине раскалывает НАТО. Он итоге может привести к распаду альянса, считает эксперт.

Ранее страны НАТО подписали контракты по производству оружия для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами