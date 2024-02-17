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Премьер Польши готов снять с должности главу ЦБ

Bloomberg: Туск одобрил попытки снять с должности главу Центробанка Польши

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Правительство Польши готовится выступить против главы Центрального Банка страны Адама Глапинского, премьер-министр Польши Дональд Туск одобрил этот курс. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Правительство Польши готовится выступить против… Адама Глапинского… Туск дал зеленый свет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Глапинского обвиняют в участии «в политической поддержке» в преддверии октябрьских выборов. Кроме того, по данным источников агентства, правительство также будет утверждать, что Глапински ввел кабмин в «заблуждение относительно финансовых результатов» Центрального Банка за 2023 год.

До этого группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран заявила, что правительство Польши грубо нарушило конституцию.

Ранее в Польше назвали причину ликвидации гостелекомпании.

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