Премьер Польши готов снять с должности главу ЦБ

Правительство Польши готовится выступить против главы Центрального Банка страны Адама Глапинского, премьер-министр Польши Дональд Туск одобрил этот курс. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Правительство Польши готовится выступить против… Адама Глапинского… Туск дал зеленый свет», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Глапинского обвиняют в участии «в политической поддержке» в преддверии октябрьских выборов. Кроме того, по данным источников агентства, правительство также будет утверждать, что Глапински ввел кабмин в «заблуждение относительно финансовых результатов» Центрального Банка за 2023 год.

До этого группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран заявила, что правительство Польши грубо нарушило конституцию.

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