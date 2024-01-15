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В Польше назвали причину ликвидации гостелекомпании

Минюст Польши заявил, что гостелевидение было устранено за пропаганду партии ПиС

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственная телевещательная компания Telewizja Polska была ликвидирована, потому что она была «инструментом пропаганды» предыдущего правительства партии «Право и Справедливость» (ПиС). Об этом заявил министр юстиции Польши Адам Боднар в интервью европейскому бюро газеты Politico.

Как отмечает издание, Боднар участвует в большинстве битв против наследия ПиС, которая управляла Польшей восемь лет и подверглась критике за попытки политизировать систему правосудия, превратить государственные СМИ в пропагандистский рычаг правящей партии и поставить своих лоялистов под контроль ключевых институтов и компаний.

«Нам пришлось ликвидировать общественное телевидение. На решение этой проблемы, вероятно, потребуется некоторое время, но самая большая проблема заключалась в том, как положить конец пропаганде. Мы хотим, чтобы TVP (государственный телеканал. — «Газета.Ru») было даже скучным, обычной плюралистической версией общества. Государственные СМИ никогда не должны быть инструментом партийной пропаганды», — сказал Боднар.

Он подчеркнул, что новое правительство Польши должно действовать «осторожно и законно».

Politico подчеркивает, что оппоненты главы Минюста обвиняют его в грубом нарушении закона и конституции в попытке отстранить представителей партии ПиС от всех властных позиций.

В декабре сообщалось, что в партии «Право и справедливость» хотят обжаловать ликвидацию СМИ.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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