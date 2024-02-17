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Алиев, Пашинян и Шольц встретились в Мюнхене

АзерТАдж: Алиев, Пашинян и Шольц встретились в Мюнхене

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РИА Новости/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц проводят встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило азербайджанское государственное информационное агентство АзерТАдж.

Подробности встречи на данный момент не приводятся.

Приезд Пашиняна ранее анонсировали в кабмине Армении. Сообщалось, что он отправился с визитом в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

До этого Пашинян в Мюнхене обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном армяно-азербайджанский конфликт и вопросы развития сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном.

Американский госсекретарь назвал Армению «ценным партнером для Соединенных Штатов». По словам Блинкена, Вашингтон ценит приверженность Еревана прочному миру.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО.

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