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Медведев назвал соглашение Германии и Украины союзом нацистов и бандеровцев

Медведев: соглашение Берлина и Киева — альянс нацистов и бандеровцев

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Соглашение Германии и Украины о гарантиях безопасности является новым альянсом нацистов и бандеровцев. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Новое – хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами», — написал он.

Подпись он сопроводил фотографией, на которой вместе стоят президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.

До этого Медведев заявил, что Украина полностью утратила политическую самостоятельность и стала «слепым орудием» против России в руках коллективного Запада. Зампредседателя Совбеза РФ добавил, что именно поэтому РФ проводит специальную военную операцию для защиты национальных интересов.

В начале февраля Медведев отметил неспособность Запада изолировать Россию и российскую науку. По его словам, Россия XXI века сохраняет и укрепляет свои лидерские позиции в качестве конкурентоспособной, сильной мировой державы.

Ранее Медведев высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.

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