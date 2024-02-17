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Медведев ответил на заявление Маска о цензуре в США

Медведев предупредил Маска, что его преследование в США не остановится

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Екатерина Штукина/РИА Новости/Mike Blake/Reuters

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что предприниматель Илон Маск продолжит подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой. Своим мнением он поделился в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Они только начали свою охоту, Илон», — написал Медведев, отвечая на публикацию Маска о том, что он и его компании подверглись атакам после отменены цензуры в соцсети X.

До этого Илон Маск заявил, что жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах. Миллиардер добавил, что он и его компании подверглись постоянным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.

В октябре 2023 года Медведев в ответ на шутку Маска про военные базы США и Иран иронично попросил миллиардера не забывать о постоянной угрозе, исходящей от России.

В сентябре Медведев положительно высказывался о деятельности Илона Маска. Зампредседателя Совбеза России назвал бизнесмена последним здравомыслящим человеком в Северной Америке.

Ранее Медведев высмеял Макрона.

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