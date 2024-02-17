Маск одним словом высказался о роли Запада на Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что США и Евросоюз финансированием Киева препятствуют мирным переговорам по Украине. Об этом Маск написал в комментарии в соцсети X (бывшая Twitter) под постом канала Wall Street Silver.

Wall Street Silver отмечал, что «единственное, что мешает мирным переговорам (на Украине — прим. ред.), — это продолжающееся финансирование войны (и отмывание денег) со стороны США и европейских стран». «Россия просто хочет удержать русскоязычные районы на востоке», — подчеркивал автор.

«Правильно», — заявил в комментарии к этому посту Маск.

До этого Маск предложил тестировать всех президентов США на умственные способности. Так он отреагировал на слова пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста.

Ранее журналист Карлсон назвал Байдена «президентом не в своем уме» и похвалил Путина.