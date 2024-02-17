Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Ирландский журналист раскритиковал обвинения РФ в «геноциде»

Журналист Боуз раскритиковал обвиняющих Россию в геноциде

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз выступил против обвинений в адрес России в «геноциде» на Украине и задал встречный вопрос сторонникам такой позиции: почему родственники нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского живут спокойно. Свою позицию он высказал на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В случае, если Россия осуществляет «геноцид» против Украины, как могут родители, брат главкома (Сырского – прим. ред.), который родился в России, жить в абсолютном мире?», — подчеркнул журналист.

Боуз заявил, что на территории РФ не запрещали украинский язык, а граждане этой страны имеют право приезжать в Россию без каких-либо ограничений и преследований.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти собственными претензиями «посадили себя на скамью подсудимых» в деле «Украина против России». Официальный представитель внешнеполитического ведомства призвала поаплодировать украинским властям и их западным союзникам, что «выстрелили себе в ногу».

Ранее Россия передала Канаде запрос на выдачу ветерана СС Хунки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами