Ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз выступил против обвинений в адрес России в «геноциде» на Украине и задал встречный вопрос сторонникам такой позиции: почему родственники нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского живут спокойно. Свою позицию он высказал на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«В случае, если Россия осуществляет «геноцид» против Украины, как могут родители, брат главкома (Сырского – прим. ред.), который родился в России, жить в абсолютном мире?», — подчеркнул журналист.

Боуз заявил, что на территории РФ не запрещали украинский язык, а граждане этой страны имеют право приезжать в Россию без каких-либо ограничений и преследований.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти собственными претензиями «посадили себя на скамью подсудимых» в деле «Украина против России». Официальный представитель внешнеполитического ведомства призвала поаплодировать украинским властям и их западным союзникам, что «выстрелили себе в ногу».

Ранее Россия передала Канаде запрос на выдачу ветерана СС Хунки.