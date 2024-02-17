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Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США

Кандидат Хейли заявила, что либо она, либо Харрис станет президентом США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат из числа республиканцев Никки Хейли считает, что либо она, либо действующий вице-президент Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Нам нужен тот, кто будет упорно работать на протяжении восьми лет, не ради себя, а ради людей Америки. <…> Партия, которая избавится от своего восьмидесятилетнего кандидата, станет партией, которая победит. У США будет президент-женщина. Это буду либо я, либо Камала Харрис», — заявила Хейли.

Хейли утверждает, что ее соперник на выборах, экс-президент США Дональд Трамп точно также страдает от снижения умственных способностей, как и действующий президент Джо Байден.

Себя же 52-летняя Хейли называет представителем нового поколения.

До этого единственная конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии в борьбе за выдвижение на пост президента США Никки Хейли поддержала законопроект о передаче Украине замороженных активов России.

Ранее в Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов.

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Выборы в США — 2024
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