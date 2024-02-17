В Британии попросили Китай повлиять на Иран с целью надавать на хуситов

Китай должен оказать влияние на Тегеран, чтобы хуситы, которых в Лондоне называют иранскими прокси, прекратили нарушать судоходство в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона по итогам совместной пресс-конференции с главой МИД Китая Ван И.

«Министр иностранных дел призвал Китай использовать свое влияние на Иран, чтобы оказать давление на хуситов в связи с их действиями в Красном море», — указано в заявлении МИД Британии.

Двусторонние переговоры Китая и Британии прошли в пятницу, 16 декабря, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

До этого Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах».

Включение в список повлечет за собой замораживание активов движения в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.