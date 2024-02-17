Посол Антонов прокомментировал реакцию Вашингтона на смерть Навального

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что реакция США на смерть Алексея Навального является попыткой вмешаться во внутренние дал России. Об этом сообщает ТАСС.

«Уход из жизни человека — всегда трагедия. Важно в этой ситуации разобраться во всех деталях происшедшего. Однако местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти», — поделился дипломат.

Он подчеркнул, что смерть Навального — это лишь повод попытаться вмешаться во внутренние дела России. Антонов посоветовал местным политикам сосредоточиться на проблемах своей страны.

До этого американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты рассматривают сразу несколько сценариев действий в связи с кончиной Алексея Навального.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Ранее в Кремле высказались по поводу кончины Навального.