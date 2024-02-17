Трамп обжалует решение суда по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп в рамках пресс-подхода заявил, что планирует обжаловать решение суда Нью-Йорка по гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Кадры транслировал телеканал Fox News.

«Мы будем подавать апелляцию», — заявил бывший американский президент.

До этого Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что он виноват только в создании «отличной компании», имея в виду Trump Organization. Также Трамп назвал судью штата Нью-Йорк продажным.

Помимо Трампа-старшего, суд также признал виновными сыновей экс-президента Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

17 февраля суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Бывший президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».